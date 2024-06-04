İsrail ile ticaret tepkileri: SOCAR’ı protesto ettiği için gözaltına alınan 13 kişi serbest

İsrail’e ham petrol taşımakla suçladıkları SOCAR Türkiye’yi protesto eden 13 kişi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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İsrail ile ticaret tepkileri: SOCAR’ı protesto ettiği için gözaltına alınan 13 kişi serbest

7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik saldırıları süren İsrail ile yapılan ticaret kamuoyunca tepkilere neden oluyor. Son olarak İsrail ile ticaretin tamamen bittiği açıklansa da kamuoyuna sürdüğüne yönelik belgeler de paylaşılıyor.

Bu ticareti devam ettirmekle suçlanan firmalardan biri de SOCAR Türkiye oldu. SOCAR'ı İsrail’e ham petrol taşıdığı gerekçesiyle protesto eden Filistin İçin Bin Genç grubundan 13 kişinin gözaltına alınmış; bu ticaret iddiası daha çok gündeme gelmişti.

SOCAR Türkiye'den yapılan açıklamada bu iddiaların ‘asılsız’ olduğunu savunulmuş; devamında ise, “SOCAR'dan temin edilen ham petrolün hangi ülkelere sevk edildiği ve hangi amaçla kullanıldığına dair tarafımızca bir kontrol ve müdahale mümkün olmamaktadır” denilmişti.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan 13 kişi bugün serbest bırakıldı. Grubun X hesabından yapılan açıklamada, “Mahkeme salonlarında yargıladığınız yalnız biz değil onurlu Filistin direnişidir! İntifadanın sesini susturamayacaksınız” dendi.

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