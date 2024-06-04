Müteahhit baba çocuğunu arabada bırakıp inşaat incelemeye gitti; 4 yaşındaki çocuk havasızlıktan öldü!

Bursa'da babasının otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki çocuk havasızlıktan hayatını kaybetti.

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Müteahhit baba çocuğunu arabada bırakıp inşaat incelemeye gitti; 4 yaşındaki çocuk havasızlıktan öldü!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar mahallesi Karalar yolu caddesinde meydana gelen olayda, müteahhit Mehmet G., oğlu Ali Furkan ile yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. Çocuğun otomobilde oturmak istemesi üzerine Mehmet G. oğlunu araçta bırakıp şantiye alanında incelemede bulundu.

Bir süre şantiyedeki incelemenin ardından aracın kapısını açan baba, çocuğunu hareketsiz buldu. Baba hareketsiz yatan çocuğu bir türlü uyandıramadı. Çocuk özel araçla özel bir hastanenin acil servisine getirildi. Solunumu olmayan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Bursa'da bugün hava sıcaklığının 36 dereceye kadar çıktığı, araç içindeki sıcaklığın ise 50 dereceyi geçtiği kaydedildi. Öte yandan uzmanlar, çocukların otomobil içinde camlar kapalı halde bırakılmaması gerektiğine dikkat çektiler.

Kaynak: İHA

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