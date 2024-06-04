AKP'li isme devleti 400 milyon dolar zarara uğrattığı iddiasıyla soruşturma!

İş insanı ve Yasemin Açık’ın kardeşi Mehmet Yalçın, kamu zararına neden olan kişilerin tutuklanması istemiyle hem CİMER’e şikayette bulundu hem de savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Elazığ’ın Baskil ilçesi Pınarlı köyünde 1.5 milyon metre karelik bir alanda 887 dönüm arazi üzerine kurulan çimento fabrikasındaki kamunun zarara uğratıldığı iddiası Elazığ’ı karıştırdı.

KAMU YATIRIMI GİBİ GÖSTERİLDİ

Yasemin Açık, 2012 yılında fabrikasının hayata geçirmek için Elazığ İl Özel İdaresi ile skandal bir sözleşme yaptı. Fabrikanın kurulacağı alanın bir bölümü mera bir bölümü de Hazine arazisi olduğundan yatırımın önü açılması için ‘devletin’ işin içinde olması gerekiyordu. Fabrika ‘kamu yatırımı’ gibi gösterildi.

Ancak kamu yatırımı olması için en az yüzde 50 ortaklık yerine sadece yüzde 1 İl Özel İdaresi’ne ‘pay’ bırakıldı. Sözleşmeye göre Özel İdare, arazi tahsis işlemini yaptıracak ve kamudan tüm izinleri alacaktı. Yatırım için Ziraat Bankası’ndan 250 milyon lira kredi çekildi. Özel İdare, yüzde 1 ortaklığı karşısında yılda 3 bin ton (fabrikanın günlük üretimi 7 bin 200 ton) çimento alacaktı. 30 yıl sonra devlete kalması gereken firma, sadece 5 yıl sonra 7.5 milyon lira karşılığında SYCS’ye devredildi.

25 madde ve 7 sayfalık sözleşmede bazı şartlar şöyle:

Sözleşmenin yürütülüp uygulama kabiliyeti bulup sonuç doğurması, sözleşme konusu asli yükümün (arazinin tahsis şeklinin değiştirilmesine ilişkin idari hukuki destek sağlanması ve çalışma süresi boyunca bu durumda bulundurulması) İl Özel İdaresince yerine getirilmesi kaydına bağlı bulunmaktadır.

Fabrikanın işletmeye alınmasından sonra fabrikadan üretilen çimentonun 10 yıl süresince yıllık 3 bin ton kısmı ortaklık payı karşılığı olarak fabrika arazisinin tahsis ve tescil işlemlerinin tamamlanması neticesinde İl Özel İdaresine aktarılacaktır.

Elazığ İl Özel İdaresi yatırımın kamu yatırımına dönüşmüş olması sebebiyle tüm kamu kurum ve kuruluşları nezdinde; tahsis ve kullanım biçiminin değiştirilmesi, sonrasında ise mülkiyet nakli için gerekli ve tüm iş ve işlemleri eksiksiz yerine getirilmesini temin eder.

Her ne kadar Özel İdare şirket bünyesinde pay sahibi olarak ortak bulunmakta ise de şirketin olağan ve olağanüstü işlerinde idare ve temsilde herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

İl Özel İdaresine verilen hisse, SYCS inşaat onayı olmadan başka bir kişi ya da kuruma devredemez.

Yatırım İl Özel İdare ortaklığı sebebiyle kamu yatırımı haline gelmiş olmakla özel idare, fabrika ve işletmeyle ilgili tüm varlık değerlerini kamu malı gibi korur.

"SÖZLEŞMENİN HER MADDESİ SUÇUN İTİRAFI"

Suç duyurusunu yapan iş insanı Mehmet Yalçın’ın avukatı Emine Erol, 2012 tarihli sözleşmedeki skandal içeriği şöyle yorumladı:

“Elazığ’da emsaline rastlanılmayacak pişkinlikte, pes dedirtecek bir olay yaşandı. Hukuka aykırılığın, kanunsuzluğun, işlenen suçların belgesi olur mu denildiğinde, bu örnek, belki ülkemizde tek olacaktır. 08 Ekim 2012 tarihinde henüz fabrikayla ilgili hiçbir faaliyet yokken Yasemin Açık ve eşinin şirketi SYCS ile Elazığ İl Özel İdaresi arasında noterde imzalanan sözleşmenin her maddesi suçun itirafıdır. Bu belge incelendikten sonra fabrikayla ilgili yapılan her ne varsa, kamu aleyhine yapılan gizli bir anlaşmanın adım adım nasıl gerçekleştirildiği anlaşılınca insan hayrete düşüyor.”