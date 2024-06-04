Meteoroloji'den kritik uyarı! Kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak.

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Meteoroloji'den kritik uyarı! Kavurucu sıcaklar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bolu'nun güney ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu, öğleden sonra Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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