Balayı tatilinde ölüm! 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İki gün önce dünya evine giren genç kadın, balayı tatili için geldiği Kapadokya’da hayatını kaybett

Balayı tatilinde ölüm! 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Nazlı Can Göksu (21), eşi ile birlikte Kapadokya’ya balayı tatili için geldi. Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesinde bulunan bir otele yerleşen Göksu çiftinden Nazlı Can Göksu gece saatlerinde rahatsızlandı.

Eşinin ihbarı üzerine kaldıkları otele sağlık ekipleri sevk edildi. Ürgüp Devlet Hastanesine kaldırılan Nazlı Can Göksu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nazlı Can Göksu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Göksu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kapadokya
'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı
Evde yaparken denemelisiniz - Biber dolmasına lezzet katan pek bilinmeyen teknik Evde yaparken denemelisiniz - Biber dolmasına lezzet katan pek bilinmeyen teknik
Kızılcık Şerbeti’nde veda yağmuru. Diziden bir başrol daha apar topar ayrıldı Kızılcık Şerbeti’nde veda yağmuru. Diziden bir başrol daha apar topar ayrıldı
Zeynep Koçak, hastalığını açıklayıp isyan etti: 23 yıldır uğraşıyorum, tedavisi yok Zeynep Koçak, hastalığını açıklayıp isyan etti: 23 yıldır uğraşıyorum, tedavisi yok
Bir içki grubuna daha zam! Bir içki grubuna daha zam!
İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ağırladı İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ağırladı
ÇOK OKUNANLAR
'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı
Kızılcahamam'da AKP yönetimine sert eleştiriler: Halktan kopmuş durumdayız, hiç öz eleştiri yapmıyorsunuz! Partililerden AKP yönetimine sert eleştiriler
CHP'li Üsküdar Belediyesi, AKP döneminde vakıflara bedelsiz verilen 25 taşınmazı geri alıyor CHP'li Üsküdar Belediyesi 25 taşınmazı geri alıyor
Balayı tatilinde ölüm! 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Balayı tatilinde ölüm! 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Bir içki grubuna daha zam! Bir içki grubuna daha zam!