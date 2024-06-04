Bir içki grubuna daha zam!
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Burgaz rakı, votka ve likör grubuna zam geldiğini duyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Burgaz rakı, votka ve likör grubuna yüzde 15 oranında zam yapıldığını ve zam tarifesinin 3 Haziran Pazartesi günü itibarıyla geçerli olduğunu belirtti.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat tarifesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Burgaz rakı ve votka likör gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/uUWAB1a8mn— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) June 3, 2024
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