Bir içki grubuna daha zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Burgaz rakı, votka ve likör grubuna yüzde 15 oranında zam yapıldığını ve zam tarifesinin 3 Haziran Pazartesi günü itibarıyla geçerli olduğunu belirtti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat tarifesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.