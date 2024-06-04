Bir içki grubuna daha zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Burgaz rakı, votka ve likör grubuna zam geldiğini duyurdu.

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Bir içki grubuna daha zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Burgaz rakı, votka ve likör grubuna yüzde 15 oranında zam yapıldığını ve zam tarifesinin 3 Haziran Pazartesi günü itibarıyla geçerli olduğunu belirtti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat tarifesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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