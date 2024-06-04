'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un, Muğla'nın Fethiye ilçesinde silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

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'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, silahlı saldırıya uğradı

Hanımağa lakaplı eski polis suç örgütü lideri Güniz Akkuş, bugün kaldığı otel önünde silahsaldırıya uğradı.

Halktv.com.tr'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre; Fethiye Ölüdeniz'de bulunan otelin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Akkuş, hastaneye kaldırıldı.

Saldırganı yakalamak için jandarma geniş çaplı araştırma başlattı.

Güniz Akkuş'un otelde T., ismiyle kayıt yaptırıp kaldığı öğrenildi.

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