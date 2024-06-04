İYİ Parti lideri Dervişoğlu, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i ağırladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alişan Satılmış ve Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i parti genel merkezinde ağırladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayşe Ateş'in aylardır süren hukuk mücadelesinde her daim yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum" diye yazdı.

"HUKUK MÜCADELESİNDE HER DAİM YANINDAYIZ"

Dervişoğlu'nun sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün, değerli dava arkadaşım Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sayın Alişan Satılmış'ı ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı merhum Sinan Ateş'in kıymetli eşi Sayın Ayşe Ateş hanımefendiyi Genel Merkezimizde ağırladık.

İYİ Parti Genel Başkanı seçilmem münasebetiyle yapmış olduğu bu nazik ziyareti ve güzel dilekleri için Ayşe Ateş'e şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle; Ayşe Ateş'in aylardır süren hukuk mücadelesinde her daim yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyorum"

"MAKAMINDAN DAHA UMUTLU AYRILMAMIZA VESİLE OLDU"

Ayşe Ateş de ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gösterdiği misafirperverlik, nezaket ve ilgiden dolayı İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ediyor, çıktığı bu çetin yolda muvaffakiyet diliyorum. Bugün, adalet mücadelemizde bütün imkânlarıyla yanımızda olduğunu bir kez daha yineleyerek makamından daha güçlü, daha inançlı ve daha umutlu ayrılmamıza vesile oldu. Var olsun.

Geride bıraktığımız süreçte -beni ve çocuklarımı siyasetin dışında tutma hassasiyetinden ödün vermeden- yalnız bırakmayan, bundan sonraki dönemde de her koşulda yanımızda olduğunu hissettiren İYİ Parti'nin iyi kalpli mensuplarına da şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum."