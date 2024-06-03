Davutoğlu ve Erbakan'ın kritik görüşmesi: Türkiye siyasetinde yeni bir dönem mi başlıyor?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Davutoğlu ve Erbakan'ın kritik görüşmesi: Türkiye siyasetinde yeni bir dönem mi başlıyor?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından her iki lider de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fatih Erbakan, görüşmede 31 Mart Yerel Seçimleri ve 14-28 Mayıs Genel Seçimleri sonuçlarının değerlendirildiğini belirterek, "İktidarın 31 Mart'ta aldığı yenilginin nedenleri ve muhalefetin başarısının sebepleri hakkında istişare ve müzakere yaptık" dedi. Erbakan ayrıca, yeni Anayasa, ekonomik kriz, yoksulluk ve Gazze ile Refah'taki katliamlar konularının da ele alındığını ifade etti.

'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM SİYASİ DENKLEMİN YENİDEN KURULDUĞU BİR DÖNEM'

Ahmet Davutoğlu ise, "İktidar partisinin yaşadığı yenilgi sonrasında iktidar ve muhalefet cenahında ortaya çıkan gelişmeleri, Türkiye’nin genel siyasi gidişatı açısından ele aldık. Önümüzdeki dönem Türkiye’deki siyasi denklemin yeniden kurulduğu bir dönemdir" diyerek, Türkiye siyasetinde önemli değişimlerin yaşanacağına işaret etti.

Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi ile her zaman istişare ettiklerini ve bugün de birçok konuyu detaylı olarak görüştüklerini vurguladı.

Kaynak: İHA

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