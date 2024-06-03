Saadet Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayyım 'önerisi'

Hakkari Belediyesi Eşbaşkanı DEM PArtili Mehmet Sıddık Akış’ın 10 yıl önceki dava gerekçe gösterilerek gözaltına alınıp yerine kayyım atanmasına bir tepki de Saadet Partisi'nden tepki geldi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı.

Yazıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı’na bir önerim var: Belediyelere kayyum atayarak kendisini yormak yerine sadece 1 kişiyi değiştirerek işlerini hafifletebilir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u görevden alırsa bundan sonra terör şüphesi bulunan kimseye aday olması için temiz kağıdı verilmez!"