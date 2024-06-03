İstanbul'da 'Kayyım' eylemine polis müdahalesi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına ilişkin "Kayyıma geçit yok" sloganıyla Beyoğlu'nda bulunan Şişhane Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Çok sayıda kişinin katıldığı basın açıklamasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğolları konuştu.

Hükümetin kayyım kararına tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, AKP iktidarının DEM Parti Belediyelerine karşı üçüncü kez bir siyasi darbe gerçekleştirdiğini kaydetti.

“Seçilmişlerimizin dokunulmazlığını kaldırarak, onları cezaevlerine koyarak, Kobani kumpas davası ile arkadaşlarımıza 407 yıl ceza vererek bir darbeye daha imza atmıştır” ifadelerine yer veren Hatimoğulları, şu sözleri kaydetti:

“Daha bugün Hakkari Belediyemize kayyım atanıyor belediye eş başkanımız gözaltına alınıyor. Gerekçe ise 10 yıl önceki bir dava. 10 yıl kış uykusuna yattı bunlar. Adayımız Hakkari Belediye başkanı sevildikten sonra dava devreye sokuluyor. Bu işin hukuki tarafı anayasa ile koruma altına alınmıştır. Bir insan masumiyet karinesi gereği hakkında mahkumiyet kararı olana kadar belediyeye kayyım atanamaz.”

‘İRADEMİZİ GASBETMENİZE İZİN VERMEYECEĞİZ’

Hatimoğulları, Hakkari’ye atanan kayyımın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ekibinde yer alığını savunarak, “Arkadaşımız hakkında dava açan ekip FETÖ Terör Örgütü tarafından atanan yargıçlardır. İrademizi gaspetmenize izin vermeyeceğiz” dedi.

CHP İL BAŞKANI ÇELİK: KAYYIMLARIN KARŞISINDAYIZ, REDDEDİYORUZ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin basın açıklamasında konuştu.

Özgür Çelik 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde sandıklara yansıyan iradeyi hatırlarak “Aradan iki ay geçmeden 10 yıl önceki bir dosya nedeniyle Hakkari’ye kayyım atanmasını reddediyoruz. Kayyımlar halkın demokratik seçme hakkını engelleyen uygulamalardır. Seçmenin sandığa yansıyan iradesini yok saymaktır” ifadelerine yer verdi.

YÜRÜMEK İSTEYEN EYLEMCİLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Açıklamaların ardından eyleme katılanlar, Şişhane Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne yürümek istedi.

Şişhane Meydanı'nı geçişe kapatan polis, eyleme katılan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.