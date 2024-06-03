Küçükçekmece'de yıkılan binanın sahibi tutuklandı
İstanbul Küçükçekmece'de bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise yaralandığı 3 katlı binanın çökmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi serbest kalırken, bina sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Küçükçekmece'de dün bir kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı 3 katlı binanın çökmesine ilişkin gözaltına alınan bina sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kartaltepe Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesinin ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.
Şüphelilerden döner dükkanının sahibi Ö.A.D. ve eşi İ.D, cumhuriyet savcılığında ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.
Savcı, bina sahibi H.M.G'yi tutuklanması, döner dükkanının eski sahibi Ö.K'yi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Sulh Ceza Hakimliği, bina sahibinin tutuklanmasına karar verdi.
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