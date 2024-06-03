Mersin'de kadın cinayeti: Parçalanmış çelik kasa, katili ele verdi

Mersin'de motosikletiyle parçalanmış çelik kasa taşıyan kişiyi durduran polis, ifadesi üzerine gittikleri adreste bir kadının cansız bedenini buldu.

Mersin'de kadın cinayeti: Parçalanmış çelik kasa, katili ele verdi

Mersin'de polisin şüphe üzerine durduğu motosiklet sürücüsünün verdiği adreste bir kadının cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine bağlı ekipler, merkez Toroslar ilçesindeki Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasında bulunan Heliport civarında şüphe üzerine 33 ATS 955 plakalı motosikleti durdurdu.

Yapılan kontrolde Ali Y.'nin (20) kullandığı motosiklet üzerinde parçalanmış çelik kasa ve içerisinde yüklü miktarda para olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şüphelinin kasayı İnönü Mahallesi 1401. Sokak'taki bir daireden aldığını belirtmesi üzerine ekipler adrese gitti.

Dairede kapıyı kimsenin açmaması üzerine polis, itfaiye ekiplerinden destek istedi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeriye giren polis, Şule Özlem U'nun (40) cesediyle karşılaştı.

Yapılan ilk incelemede kadının boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüphelinin gözaltı işlemleri sürüyor.

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