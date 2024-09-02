Polisleri Taşıyan Midibüs Şarampole Uçtu: Çok Sayıda Yaralı Var

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinin kurtuluş etkinliklerinde görevli polis memurlarını taşıyan midibüs şarampole uçtu. Sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole uçan midibüsteki 14 polis memuru ve 1 şoför yaralandı.

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Polisleri Taşıyan Midibüs Şarampole Uçtu: Çok Sayıda Yaralı Var

Eskişehir- Seyitgazi Karayolu'nun Karapazar ve Sarayören Mahalleleri arasındaki mevkinde kaza meydana geldi. İlçede gerçekleştirilen Seyitgazi'nin Kurtuluşu ve Seyyid Battal Gazi'yi anma etkinliklerinde görevli polis memurlarını taşıyan, 26 DF 596 plakalı midibüs sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı. Sürücüsü Ş.P.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, yol kenarında bulunan şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Araçta bulunan 14 polis memuru ve 1 şoför araçtan çıkarıldı. 10 polis memuru Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne, 5 memur ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da hastaneleri ziyaret ederek, yaralı personelin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. İlk belirlemelere göre kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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