Datça'da Virajı Alamayan Araç Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı

Muğla Datça'da virajı alamayan cip tarlaya uçtu. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Datça'da Virajı Alamayan Araç Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı

Muğla'nın Datça ilçesinde virajı alamayan lüks cipin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki lüks cip, henüz bilinmeyen bir nedenle virajı alamadı. Savrulan araç yol kenarında bulunan su deposunun üzerinden tarlaya uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları, ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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