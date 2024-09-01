Alevlere Teslim Olan Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çorum'da Yarımsöğüt köyünde bir ev alevlere teslim oldu. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

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Alevlere Teslim Olan Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Yarımsöğüt köyünde bir evde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Yarımsöğüt köyünde Ünal Yüceldi'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlerin çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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