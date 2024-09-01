Gazeteciler Cemiyetinin Acı Günü! Başkan Vekili Savaş Kıratlı Hayatını Kaybetti

Ankara'nın kıdemli gazetecilerinden eski TRT Haber Dairesi Başkanı Savaş Kıratlı, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kıratlı, bir süre önce koah rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kıratlı, tedavi sırasında baş gösteren çoklu organ yetmezliği nedeniyle 30 Ağustos Cuma günü yoğun bakıma alındı. Kıratlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün öğleden sonra hayatını kaybetti. Gazeteciler Cemiyeti, Kıratlı'nın vefatını üyelerine şu mesajla duyurdu:

"Değerli büyüğümüz, Cemiyetimiz Başkan Vekili, duayen gazeteci Savaş Kıratlı'yı kaybettik. Acımız büyüktür. Ailesine, camiamıza başsağlığı diliyoruz. Cemiyetimizdeki tören ve cenaze töreni bilahare duyurulacaktır. Başımız sağ olsun."

SAVAŞ KIRATLI KİMDİR?

Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra, TRT Haber Dairesi ve Dış Yayınlar Dairesi Başkanlıklarında haber müdürü, başkan yardımcısı ve başkan olarak görev yaptı. TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanı iken 1996 yılında emekliye ayrıldı.

1967 yılından bu yana Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Savaş Kıratlı, bu süre içinde Yönetim Kurulu’nda Mali Sekreter, Genel Sekreter, Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Basın Şeref Kartı sahibi olan Savaş Kıratlı evli, bir çocuk ve bir torun sahibiydi.

Kaynak: ANKA