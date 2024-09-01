Telefonu Düştü, Almak İsterken Kayalıklara Sıkıştı

İstanbul Fatih Yenikapı Sahili'nde 17 yaşındaki genç düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı. Genci kurtarmak için gelen itfaiye ekipleri kayayı vinçle kaldırarak kurtardı. Kurtarma anı kameraya yansıdı.

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İstanbul Fatih Yenikapı Sahili'nde düşen telefonunu almaya çalışan genç kayalıkların arasına düştü. İhbar üzerin olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri genci çıkarmak için çalışma başlattı.

VİNÇLE KALDIRILDI

Kayalıklar vinç yardımıyla kaldırıldı. Genç itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 17 yaşındaki kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Gencin kurtarılma anı kameraya yansıdı.

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Kaynak: İHA

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