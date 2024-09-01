KESK'ten Çağrı: Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakılsın

İstanbul’daki Kadıköy İskelesi önünde 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla eylem yapıldı. KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ertuğrul Eroğlu, eylem sırasında bir grubun gözaltına alındığını duyurdu.

Eroğlu, “Siyasi iktidarın barışa kardeşliğe olan tahammülsüzlüğünü birkez daha gördük. Kürtçe türkü eşliğinde halay çeken bir grup genç basın açıklamasından sonra darp edilerek, gaz sıkılarak ters kelepçeyle gözaltına alınmıştır. Biz KESK İstanbul Şubeleri olarak 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinliğinde yapılan bu haksız hukuksuz antidemokratik uygulamayı kabul etmiyoruz. Gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA