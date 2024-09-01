Yalova’da Uçak Düştü İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi!

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde “uçak düştü” ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Yalova’da Uçak Düştü İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi!

Yalova 112 Acil Çağrı Merkezi’nde Taşköprü beldesinde bulunan Yalova Hava Meydan Komutanlığı yakınlarında uçak düştüğü ihbarı geldi. İhbar daha sonra ise “helikopter düştü” olarak düzeltildiği bildirildi. Olay bölgesine itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Daha sonra Yalova Hava Meydan Komutanlığı’yla irtibat kuruldu. Komutanlıktan kendilerine ait herhangi bir uçak veya helikopterin düşmediği bilgisini alan ekipler bölgeden ayrıldı.

ALÇAK UÇUŞ YAPAN UÇAĞI DÜŞTÜ SANDI

Öte yandan ihbarı yapan vatandaşın, alçak uçuş gerçekleştiren bir eğitim uçağını bölgede gördüğü öğrenildi. Uçağın gözden kaybolduğu sırada bölgede yakılan bir ateşin dumanını fark eden vatandaşın bunu uçağın düşmesi olarak değerlendirdiği ve çağrı merkezini aradığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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