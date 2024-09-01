Alanya’da Denizde Hortum Çıktı!
Antalya’nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağış sırasında denizde hortum çıktı. Yağışla birlikte gökyüzünde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya’nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte denizde hortum meydana geldi. Yaklaşık 600 metre açıkta oluşan hortum, kısa süre etkisini gösterdikten sonra gözden kayboldu.
Etkisini sürdüren yağışta gökyüzünde çakan şimşekler ise geceyi aydınlattı. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
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