Polis Katilinden 'Pişman mısın?' Sorusuna Pişkin Cevap!

İstanbul'da Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti isimli zanlı Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalandı.

Şüpheli ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis memurlarının silahını ele geçiren zanlı, polisle çatışmaya girdi. Şüphelinin açtığı ateş sonucu Polis Memuru Şeyda Yılmaz, başından vurularak şehit oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çöp poşeti giydirilen şüpheli Geçti, kadın polisler tarafından Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracına bindirilerek Kartal Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Arkadan kelepçeli şekilde polis memurları tarafından içeriye sokulan polis katili, bir muhabirin "Gencecik bir polis memurunu öldürdün, şehit ettin, pişman mısın?" sorusuna "Öyle bir şey yok, bana saldırdılar" yanıtını verdi.

Şüphelinin savcılık işlemleri başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem