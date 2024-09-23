Herkes '26 Suç Kaydı Var' Diyordu... İşte Katilin Gerçek Suç Haritası!

İstanbul'da Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti isimli zanlı Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalandı.

Şüpheli ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis memurlarının silahını ele geçiren zanlı, polisle çatışmaya girdi. Şüphelinin açtığı ateş sonucu Polis Memuru Şeyda Yılmaz, başından vurularak şehit oldu.

26 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Zanlının 1 adet 188 TCK, 8 adet 191/1 TCK ,2 adet kasten yaralama, 1 adet cinsel taciz, 2 adet yağma, 1 adet gasp, 2 adet çocuğa cinsel istismar, 1 adet motosiklet hırsızlığı, 1 adet 6136 tutanağı ve 2 adet mala zarar verme suçlarından sabıkalı olduğu öne sürüldü.

'26 SUÇ KAYDI İFADESİ YANILTICI'

Adalet Bakanlığı konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul’da polisimizi şehit eden şahsın UYAP’ta 19 kaydı var. Bu kayıtların olması şahsın 19 kez suç işlediği anlamına gelmiyor.

5’ine kovuşturmaya yer olmadığına dair karar (KYOK) verilmiş.. Yani bu ihbar olabilir, delil yoktur, şikayete tabi olabilir. Yeterli suç şüphesi dahi bulunmamış ve iddianame düzenlenmemiş.

Bu kayıtlardan 1 dosyada yargılanmış hükmün açıklanması geri bırakılmış. (HAGB) almış. Bu uygulama dünyanın her yerinde olan bir uygulamadır.

8 dosya birleştirilmiş.. Bunlar uyuşturucu kullanma suçu.. ve dosya nihayete ermiş

Buraya kadar yazdıklarımla birlikte 14 dosya oldu.

Geri kalan 5 dosyanın 3’ünün soruşturması devam ediyor. Bunlar da uyuşturucu kullanmak, tehdit, kötü muamele gibi TCK’da basit suçlar olarak değerlendirilen suçlar. Bunlar 2024 tarihli olup soruşturması de devam ediyor. Henüz iddianame aşamasına gelmemiş.

Diğer 2 dosyaya gelince;

Birinden 3 yıl 20 gün ceza almış (yağma suçu) bu dosya istinaf aşamasında. Yani kesinleşmemiş.

Diğeri de kasten yaralama suçu. Bunun da yargılaması devam ediyor.

Sonuç olarak bu kişinin 5 dosyası var. 3’ünün soruşturması, 2’sinin de yargılaması devam ediyor.

26 suç kaydı ifadesi yanıltıcı."

Kaynak: Gerçek Gündem