Olağanüstü mü Rutin mi? CHP'den 'Ahmak Davası' Toplantısı Açıklaması

RIFAT KIRCI

Siyaset gündeminin önemli başlıkları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik siyasi yasak talep edilen dava yer alıyor. Bugün yapılan kulis haberlerinde ise CHP Genel Merkezi’nden önemli isimler ve avukatlarla birlikte, Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarının olağanüstü toplantı yapacağı bilgisi yer aldı.

CHP Genel Merkezi’nden kaynaklar ise toplantının olağanüstü olmadığını ve ‘Ahmak davası’ gündemli toplantıların sık sık yapıldığını açıkladı. Gerçek Gündeme konuşan üst düzey bir CHP’li “Biz belirli periyotlarla toplanıp ‘Ahmak davası’ gündemli toplantıları zaten yapıyoruz" dedi.

'BAMBAŞKA BİR GÜNDEME SEBEP OLURLAR'

Davaya ilişkin yapılan değerlendirmede ise “Ahmak ifadesinin hakaret olmayacağı çok açık. Buna ilişkin AİHM kararları var, Anayasa Mahkemesi Kararları var. Dolayısıyla buradan bir ceza çıkması doğru bir iş değil. Hukuki değil, kanuna uygun değil. Maalesef siyasi bir iş yapacaklar fakat Türkiye’de bambaşka bir gündeme sebebiyet verirler. Siyasete hukuk eliyle müdahale edilmesini doğru bulmuyoruz. Toplumun gönlünde yer bulmuş bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı var ve toplumda bir karşılığı var. Ve siz toplumda karşılığı olan bir kişiye ‘Ben sizle siyaseten mücadele edemedim. Yargı yoluyla bu şekilde ceza veriyorum sana’ dediğinde toplumdaki, kişilerdeki vicdan yarasını düşünün” ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA HANGİ İSİMLER KATILACAK?

Öte yandan Gerçek Gündem Ankara Temsilcisi Altan Sancar'ın edindiği bilgiye göre; toplantının İstanbul’da yapılacağı öğrenildi, toplantıya katılacak isimler de belli oldu. Toplantıya Gül Çiftçi, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Gökan Zeybek ve Gökhan Günaydın’ın katılması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem