Meral Akşener’in Yeni Adresi Belli Oldu İddiası

2023 yılında Ankara’ya yerleşme kararı alarak başkente taşınan İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, iddialara göre İstanbul’a geri dönme kararı aldı.

Meral Akşener’in Yeni Adresi Belli Oldu İddiası

İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener, geçen yıl temmuz ayında İstanbul'dan Ankara'ya taşınmıştı.

Çalışmalarını başkentte sürdüren Akşener, daha önce ikamet ettiği Üsküdar Beylerbeyi'ndeki evini de kiraya vermişti.

İSTANBUL'A TAŞINACAK İDDİASI

Habertürk'te yer alan iddiaya göre Bilkent'te kiralık olarak tuttuğu evde yaşan Akşener'in yaklaşık 15 ay sonra tekrar İstanbul'a dönme kararı aldığı öne sürüldü.

İYİ Parti eski Genel Başkanının yaşamak için bu kez Beylerbeyi değil Acıbadem'de yer alan bir siteyi tercih edeceği ve çalışmalarını burada sürdüreceği iddia edildi.

Kaynak: Habertürk

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