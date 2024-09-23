Kadın Polislerden Meslektaşları İçin 'İntikam': Katile Hayvan Araçlı Muamele!

İstanbul'da Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti isimli zanlı Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalandı.

Şüpheli ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Polis memurlarının silahını ele geçiren zanlı, polisle çatışmaya girdi. Şüphelinin açtığı ateş sonucu Polis Memuru Şeyda Yılmaz, başından vurularak şehit oldu.

HAYVAN TAŞIMA ARACINA BİNDİRİLDİ

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil, siyah poşet giydirilerek kadın polisler tarafından Hayvan Büro Amirliği’nin aracına bindirildi. Zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlının Hayvan Durum İzleme aracı içindeki görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: DHA