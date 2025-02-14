Polis Ekiplerinin Yüreğini Sızlatan Baskın, Elleri Zincirlenmiş Halde Bulundu

İstanbul Havalimanı’nda kafes içinde bulunan ve koruma altına alınan açılan anketle ismi Zeytin konulan gorilin ardından bu kez Mersin’de maymun ve sincaplar bulundu.

Mersin’in Tarsus ilçesinde Eski Ömerli Mahallesi’nde satışı yasak hayvan bulunduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.

KORUMA ALTINA ALINDI

27 yaşındaki B.Y.U.’ya ait adreste, bahçede kafesler içerisinde 1 makak maymunu ve 3 sincap bulundu. Satışı ve beslenmesi yasak olan hayvanlar, Tarsus Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından koruma altına alındı. Neco ismi verilen makak maymunu ile sincaplar, hayvanat bahçesine teslim edildi.

Hayvanları evinde besleyen B.Y.U. hakkında ise 'Yasak ırklı hayvan satışı' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA