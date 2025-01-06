İstanbul Havalimanı'nda Korku Dolu Gözleri İçleri Parçalamıştı: Yavru Gorile İsim Aranıyor

İstanbul Havalimanı'nda vicdansızların elinden kurtarılan goril yavrusuyla ilgili bakanlıktan ilgi çeken bir çağrı geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yavru gorile isim arandığı duyuruldu. Açıklamada, kamuoyunun sevgili haline gelen minik goril için "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz." İfadeleri kullandı.

Bakanlığın paylaşımında gorilin yeni bir fotoğrafına da yer verildi.

Kaynak: AA