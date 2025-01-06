Burdur Beyaza Büründü, Salda Kayak Merkezi'nde Kapılar Açıldı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin beyaza bürünmesinin ardından Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Burdur Beyaza Büründü, Salda Kayak Merkezi'nde Kapılar Açıldı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'nü 2 bin 79 metre rakımlı Tınaztepe'den gören Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı.

Karla kaplı çam ormanlarının arasında bulunan Salda Gölü'ne hakim Tınaztepe'ye kurulu kayak merkezine gelenler kayağın ve göl manzarasının tadını çıkarıyor.

Yeşilova ilçe merkezine 17, Burdur'a 77, Antalya'ya 136 ve Denizli'ye 90 kilometre uzaklıktaki Salda Kayak Merkezi, butik tesisiyle özellikle günübirlik tatilcilere, doğayla iç içe huzurlu vakit geçirme imkanı sunuyor.

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Kaynak: AA

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