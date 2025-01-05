Hesarek Kayak Merkezi Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

Bingöl kent merkezine 34 kilometre uzaklıktaki Hesarek Kayak Merkezi, yeni sezonunu düzenlenen törenle açtı. Dikme köyü yakınlarındaki 2 bin 500 metre rakımlı Hesarek Dağı zirvesinde bulunan, 1600 metre pist uzunluğuna sahip, 70 yatak kapasiteli otelin, teleski, telesiyej ve baby lift bölümlerinden oluşan merkez, kayakseverlere kapılarını açtı.

Açılış törenine Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve birçok kişi katıldı. Merkezin açılışında, jandarma ve sporcular ellerinde Türk bayraklarıyla, zirveden kar motorlarıyla ve kayak yaparak indi. Hesarek Kayak Merkezi, kayak severlere gece kayağı yapma imkanı da sunuyor.

'ZİYARETÇİ 2 KAT ARTACAK'

Vali Ahmet Hamdi Usta burada yaptığı konuşmada, karın erken yağmasıyla sezonun erken açıldığını ve buna göre ziyaretçi sayısında 2 kat bir artış yaşanacağını ifade ederek, “Hesarek Kayak Merkezi, Türkiye'nin en güzel ve cazibeli kayak merkezlerinden biridir. Normalde 4 aylık bir kış sezonuyla diğer kayak merkezlerine göre avantaja sahip. Ancak, son 2-3 yılda karın geç yağması ve ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle talep azaldı. Buna rağmen, geçen yıl 100 bin kayaksever bu bölgemizi ziyaret etti. Bu yılsa kar erken geldi ve sezon biraz daha uzun sürecek. Bu yüzden, bu yıl ziyaretçi sayısını 2 katına çıkaracağımızı düşünüyoruz” dedi.

Kaynak: DHA