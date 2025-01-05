Kuşadası’nda Güneşi Gören Soluğu Sahilde Aldı

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahilde yürüyüş yapıp kafelerde vakit geçirirken, bazıları ise deniz kenarında güneşin keyfini çıkardı.

Özellikle Atatürk Bulvarı ve Güvercinada çevresi yoğun kalabalıklarla dolup taştı. Esnaf, güzel havanın işlerini canlandırdığını dile getirirken, vatandaşlar da kış ortasında yazdan kalma bir havanın keyfini sürdü.

Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA