Kuşadası’nda Güneşi Gören Soluğu Sahilde Aldı

Kuşadası’nda geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmurlu havaların ardından güneş yeniden ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 16 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen vatandaşlar soluğa deniz kenarında aldı.

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Kuşadası’nda Güneşi Gören Soluğu Sahilde Aldı

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahilde yürüyüş yapıp kafelerde vakit geçirirken, bazıları ise deniz kenarında güneşin keyfini çıkardı.

Kuşadası’nda Güneşi Gören Soluğu Sahilde Aldı - Resim : 1

Özellikle Atatürk Bulvarı ve Güvercinada çevresi yoğun kalabalıklarla dolup taştı. Esnaf, güzel havanın işlerini canlandırdığını dile getirirken, vatandaşlar da kış ortasında yazdan kalma bir havanın keyfini sürdü.

Kuşadası’nda Güneşi Gören Soluğu Sahilde Aldı - Resim : 2

Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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