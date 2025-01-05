Bal Kabağıyla Komşusunu Öldürün Adam Cezaevinde Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 93 yaşındaki komşusunu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen zanlı geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bal Kabağıyla Komşusunu Öldürün Adam Cezaevinde Hayatını Kaybetti

İki ay önce ilçeye bağlı Konarı köyünde yaşanan olayda Ayhan Aksoy (53) komşusu İbrahim Tuna’yı (93) bal kabağı ile öldürmüştü.

Jandarma ekiplerinin detaylı çalışmalarıyla yakalanan Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Karabük T Tipi Kapalı cezaevinde kalp krizi geçiren Aksoy'un yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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