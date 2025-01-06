Gıda Skandalları Meclis Gündeminde

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ekim ayından beri yayımladığı, ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan işletmeler listesi vatandaşı korkuttu. Aralarında yaygın kullanılan birçok markanın da olması ülke gündemine oturdu. Kamuoyundan tepkiler yükselirken, konuyla ilgili şeffaflık talep ediliyor.

Son olarak DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi sundu. Bakanlığın güncel taklit ve tağşiş ürün listesiyle, ülkede gıda güvenliğinin nasıl bir tehlikede olduğunun gözler önüne serildiğini söyleyen Karal, at, eşek ve domuz eti gibi maddelerin gıdalara karıştırılmasına tepki gösterdi.

Olayın çok fazla sağlık sorununa neden olabileceğini işaret eden Hasan Karal, Bakan Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

1) Bakanlığınız, Adana ve Sakarya illerinde diğer illere kıyasla daha yoğun şekilde tespit edilen at ve eşek eti kullanan işletmelerin yoğunluğunu etkileyen spesifik faktörler nelerdir?

2) 2024 yılı itibariyle, at ve eşek eti içeren ürünlere ilişkin kaç denetim yapılmış ve kaç idari yaptırım uygulanmıştır?

3) Yapılan denetimlerde 2024 yılı içinde kaç ton at ve eşek eti içeren ürün ele geçirilmiştir?

4) Bakanlığınız tarafından bu tür hileli ürünleri piyasaya süren işletmelere uygulanan adli yaptırımlar nelerdir? Bu yaptırımlar caydırıcı mıdır?

5) Özellikle Adana ve Sakarya’da at ve eşek eti gibi insan tüketimine uygun olmayan maddelerin yoğun kullanımı, bu illerde gıda denetiminden sorumlu birimlerin yetersizliğinden mi kaynaklanmaktadır? Denetimlerin eksiksiz bir şekilde yürütülmesi için Bakanlığınız hangi adımları atmayı planlamaktadır?

6) Bakanlığınız, at ve eşek eti gibi hileli gıdaların tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla toplumsal bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyaları yapmayı planlamakta mıdır?

7) Gıda denetim süreçlerinde daha etkin ve caydırıcı bir mekanizma oluşturulması için planlanan teknolojik ve yapısal yatırımlar nelerdir?

8) Bu ürünlerin tüketilmesi sonucunda halk sağlığında ortaya çıkan sorunların detaylarını içeren bir analiz yapılmış mıdır? Halkı bu zararlardan korumak için özel bir stratejiniz var mıdır?

Kaynak: Haber Merkezi