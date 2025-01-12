122 Bin 493 Kişi Oy Vermişti Bakanlık Açıkladı, Kafeste Bulunan Yavru Gorilin İsmi Ne Oldu?
İstanbul Havalimanı’nda kafes içinde bulunan ve koruma altına alınan yavru goril için açılan isim anketinde sonuç çıktı. 122 bin 493 kişinin katıldığı ‘Üzüm’, ‘Misket’, ‘Kömür’ ve ‘Zeytin’ isimlerinin oylamaya sunulduğu ankette en fazla oyu yüzde 30,6’lık oyla ‘Zeytin’ ismi aldı.
İstanbul Havalimanı’nda 22 Aralık tarihinde Nijerya’dan Bangkok’a gönderilmek üzere kafes içinde kaçırılan yavru goril bulunmuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri nesli tükenmek üzere olan yavru gorili koruma altına almıştı.
4 İSİMLİ ANKET BAŞLATILMIŞTI
Tarım ve Orman Bakanlığı, rehabilitasyon süreci devam ederken yavru gorile isim bulunması için sosyal medyada bir anket başlatmıştı. Ankette yavru goril için önerilen isimler arasında 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin' öne çıkmıştı.
BAKANLIK EN POPÜLER İSMİ İLAN ETTİ
Herkesin merakla beklediği anketin sonucu belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.
'ZEYTİN' OYLAMADA EN ÜST SIRADA
“Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz” denilen paylaşımda “Seçim vakti” notu düşülerek 4 ismin oy oranları açıklandı. Buna göre isimler arasında ‘Üzüm’ ismi yüzde 15,6 ‘Kömür’ yüzde 27,8, ‘Misket’ yüzde 26, ‘Zeytin’ ismi ise yüzde 30,6 oy aldı. Anketten çıkan sonuca göre yavru gorilin ismi yüzde 30,6’lık oy ile ‘Zeytin’ oldu.
Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. 👏— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 11, 2025
Şimdi seçim vakti. 👀
📍#Benceİsmi
Kaynak: Haber Merkezi