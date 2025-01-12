Şırnak'ın Üzerine Çöktü! Görenler Gözlerine İnanamadı...

Şırnak'ın Uludere ilçesinde aşırı soğuk ve kar sonrası mantar bulutu görüldü. Bölge halkının çektiği fotoğraflar sosyal medyada dikkat çekerken, mantar bulutunun neden oluştuğu merak konusu oldu.

Şırnak'ın Üzerine Çöktü! Görenler Gözlerine İnanamadı...

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde yüksek dağ zirvelerinde dev mantar görünümlü bir bulut görüldü. Bölge halkı tarafından çekilen fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

Kış aylarında havaların soğumasıyla beraber yüksek dağlarda kar etkili oldu. Kar sonrası dev bulut görsel şölen oluşturdu.

Şırnak'ın Üzerine Çöktü! Görenler Gözlerine İnanamadı... - Resim : 1

MANTAR BULUTU NEDİR?

Yükselen gazların yoğunlaşması ve tozun birleşmesi sonucu oluşan bulut, alttaki patlama noktasından hala yükselen gazlar nedeniyle genişlemeye devam eder. Bu durum, bulutun yukarı doğru bir mantar şekli almasına neden olur.

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Kaynak: İHA

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