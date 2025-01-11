Bakanlıktan İki Belediyeye Milyonluk Müsilaj Cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmaları devam ediyor.

389 DÖNETİM UYGULANDI

6-10 Ocak arasında gerçekleştirilen 389 denetimde Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir'de su kirliliğine neden olan işletmelere çevre mevzuatına aykırı işlemler ve kirli su deşarjı nedeniyle farklı tutarda değişen idari cezalar uygulandı.

İKİ BELEDİYEYE 4 MİLYONLUK CEZA

Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği 3 atık su arıtma tesisine toplam 4 milyon 346 bin 465 TL idari para cezası kesildi.

DÖRT İŞLETMEYE İSE 6 MİLYONLUK CEZA

Tekirdağ'da bulunan zeytin işleme tesisi ile atık işleme tesisine, Yalova'daki bir hazır beton tesisine ve Balıkesir'de bulunan bir organize sanayi bölgesine toplam 6 milyon 49 bin 136 TL idari ceza verildi. Bakanlık ekipleri Marmara havzasındaki denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA