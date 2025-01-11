Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Ne Mesaj Verecek? 8 Bin Polis Görevlendirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP 8. Olağan Kongresine katılmak için Diyarbakır ve Şanlıurfa’yı ziyaret edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti heyetinin İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır’da ne mesaj vereceği ise merak konusu oldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaret edeceği Diyarbakır ve Şanlıurfa’da hazırlıklar tamamlandı. Diyarbakır’da salonlar hazırlandı, şehrin dört bir yanına afişler asıldı. Kongre için güvenlik önlemleri üst seviyeye alındı, 8 bin polis görevlendirildi

İKİNCİ DURAK ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güneydoğu'daki ikinci durağı ise Şanlıurfa olacak. Kentteki 11 Nisan Spor Salonu'nda AKP İl Kongresine katılacak.

CUMHURBAŞKANI DİYARBAKIR’DA İMRALI HEYETİ EDİRNE’DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır’da olduğu sıralarda, İmralı Heyeti yaklaşık dokuz yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edecek.

Kaynak: Haber Merkezi