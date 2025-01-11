KPSS Tarihe Karıştı: İşte Öğretmen Atamalarında Yeni Dönem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 2025 yılında öğretmen atamalarında Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının değerlendirilmeyeceğini açıklamasının ardından bu konuda somut adım geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, öğretmen atamalarında KPSS şartı kaldırıldı. 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren öğretmen atamalarında bu şart aranmayacak.

İLK KEZ 13 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KPSS yerine getirilecek yeni sistem için de "ÖSYM ile yaptığımız protokolle Akademi Giriş Sınavı (AGS) adıyla bir sınav organize ettik. 2025'te ilk defa 13 Temmuz'da yapılacak. AGS sonuçlarına göre atamalarımızı, Milli Eğitim Akademisi’ne giriş sürecini başlatacağız. Akademi’deki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam etmiş olacağız" açıklamasını yapmıştı.

SADECE SINAV PUANI YETERLİ DEĞİL

AGS olarak bilinen bu sınav, ÖSYM tarafından düzenlenecek. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar dikkate alınırken, bu yolla öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirileceği iddia ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi