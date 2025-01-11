Zemzem Suyunda Skandal Oyun: İçine Koymadıkları Şey Kalmamış!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir depoda sahte zemzem suyu üretilip, piyasaya sürüldüğü bilgisine erişti.

ADANA'DA ÜRETİP TÜM TÜRKİYE'YE SATMIŞ

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde teknik ve fiziki takip başlatan KOM ekipleri, depo sahibi Mehmet Bilal Ç.'nin Mekke'den gelen TIR'lardan aldığı zemzem sularını musluk suyuyla karıştırıp, üretim yaptığını belirledi. Günlük olarak yüklü miktarda üretim yapıldığı tespit edilen tesiste şişelenen sahte zemzem sularının ilk olarak İstanbul'a gönderildiği, oradan tüm ülkeye satış ve dağıtımının yapıldığı saptandı.

ANLAŞILMASIN DİYE AROMA KATMIŞTI

Bu tespitler sonrası harekete geçen ekipler, depoya operasyon düzenledi. Depodaki aramada satışa hazır 16 bin litre sahte zemzem suyu, binlerce şişe ve 300 rulo şişe etiketi, dolum makinesi ele geçirildi.

Şüphelinin, çeşme suyunun anlaşılmaması için suya aroma koyduğu ortaya çıkarken, günlük 20 ton üretim kapasitesi bulunduğunu belirledi.

“TAMAMINI BEN YAPTIM”

Operasyonda, 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Görevi yaptırmamak için mukavemet' suçlarından kaydı bulunan Mehmet Bilal Ç. gözaltına alındı.

'Emniyete götürülen Mehmet Bilal Ç., ifadesinde, "Zemzem suyuna rağbet vardı. Bunu değerlendirip, kazanca çevirmek istedim. Türkiye'deki zemzem sularının neredeyse tamamını ben yaptım. Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar müşterilerden herhangi bir şikayet gelmedi" dedi. Mehmet Bilal Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA-DHA