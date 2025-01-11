Dünyanın En İyi Üniversitelerinden Pahalı, Kreş Fiyatlarına Yeni Yılda İkinci Zam Sinyali

Türkiye'de okul öncesi eğitim ücretleri, dünya çapında en pahalı üniversite ücretleriyle yarışır hale geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği zam sınırını aşan bazı özel okullar, velilerden yüksek ücretler talep etmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için özel okulların eğitim ücretlerine yapabileceği en yüksek zam oranını yüzde 54,8 olarak belirledi. Bu sınır, 3-4-5 yaş grubundaki okul öncesi eğitimi de kapsasa da, uygulamada farklı bir tablo ortaya çıktı.

ÖZEL OKULDA OKUMANIN MALİYETİ 1 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ

Özellikle çalışan anne ve babaların çocuklarını okul öncesi eğitim kurumlarına göndermek zorunda kalması, bazı kurumların bunu fırsata çevirmesine neden oldu. Yeni yıl itibarıyla pek çok özel okul, ücretlerine fahiş oranlarda zam yaptı. Bazı özel okullar, okul öncesi eğitim için 1 milyon TL’nin üzerinde ücret talep etti. Örneğin, geçen yıl 385 bin TL olan 3-4-5 yaş grubu okul öncesi eğitim ücreti, bu yıl yüzde 109 artışla 805 bin TL'ye çıkarıldı. Bir başka özel okul ise geçen yıl 325 bin TL olan ücretini yüzde 89 zamla 616 bin TL’ye yükseltti. Bu fiyatların erken kayıt dönemi için geçerli olduğu aktarıldı.

‘ÜCRETLER DAHA DA ARTABİLİR’

ATV’ye konuşan bir özel okul yetkilisinin açıklamasına göre, sabah, öğle ve ikindi yemeklerinin dahil olduğu okul öncesi eğitimin yıllık ücreti 1 milyon 34 bin TL’yi buldu. Öte yandan 13 Ocak’tan sonra ücretlerin daha da artacağı ifade edildi.

FAZLA ÖDEME GERİ ALINABİLİR

Bazı özel okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirdiği fiyatlarla velilere sunduğu ücretler arasında fark olduğu belirtildi. Çocuklarını okul öncesi eğitime gönderen veliler, bu tür fahiş fiyat uygulamalarıyla karşılaşmaları durumunda, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayette bulunarak fazla ödedikleri ücretleri geri alabilir.

Kaynak: ATV