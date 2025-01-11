41 İlde Terör Operasyonı, 147 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son 10 gündür devam eden "Gürz-37" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını, gözaltına alınan şüphelilerden 30'unun tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gürz-37" operasyonlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şüphelilerden 17'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirterek, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğünü kaydetti.

41 İLDE OPERASYON

41 ildeki operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştiğinin altını çizen Yerlikaya, "Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütüne finans sağladıkları, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi." ifadelerini kullandı.

41 ilde PKK/KCK'ya yönelik Jandarma tarafından son 10 gündür devam eden “GÜRZ-37" operasyonlarında 147 şüpheli Terör Örgütü Mensubu yakalandı❗️



Şüphelilerden;

⛔30‘u tutuklandı.

⛔17’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



🚩Cumhuriyet… pic.twitter.com/pruGZvigfb — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 11, 2025

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktararak, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve jandarmayı tebrik etti.

Kaynak: AA-DHA