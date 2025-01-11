41 İlde Terör Operasyonı, 147 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son 10 gündür devam eden 'Gürz-37' operasyonlarında 147 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, şüphelilerden 30'unun tutuklandığını 17'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtirken diğer şüpheliler hakkında ise işlemlerin devam ettiğini belirtti.

Son Güncelleme:
41 İlde Terör Operasyonı, 147 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son 10 gündür devam eden "Gürz-37" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını, gözaltına alınan şüphelilerden 30'unun tutuklandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gürz-37" operasyonlarına ilişkin yaptığı paylaşımda, şüphelilerden 17'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirterek, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğünü kaydetti.

41 İLDE OPERASYON

41 ildeki operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştiğinin altını çizen Yerlikaya, "Düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütüne finans sağladıkları, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktararak, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve jandarmayı tebrik etti.

Ankara'da Terör Operasyonu: 11 Gözaltı, Bir IŞİD Şüphelisi AranıyorAnkara'da Terör Operasyonu: 11 Gözaltı, Bir IŞİD Şüphelisi AranıyorGüncel
MİT'ten Gara'da Operasyon: Terör Örgütü PKK'nın Sorumlusu Etkisiz Hale GetirildiMİT'ten Gara'da Operasyon: Terör Örgütü PKK'nın Sorumlusu Etkisiz Hale GetirildiGüncel

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Ali Yerlikaya Operasyon
Son Güncelleme:
Savcı Adayı Mobbing Paylaşımının Ardından Ölü Bulundu Mobbing Paylaşımının Ardından Ölü Bulundu
Çörek Otunu Meğer Yıllardır Yanlış Tüketiyormuşuz! Tansiyonu Anında Dengeliyor, Bağışıklığı Güçlendiriyor Çörek Otunu Meğer Yıllardır Yanlış Tüketiyormuşuz! Tansiyonu Anında Dengeliyor
Hafta Sonu Plan Yapanlar Dikkat: Meteoroloji'den Uyarı Geldi! Çok Kuvvetli Olacak... Meteoroloji'den Uyarı Geldi! Çok Kuvvetli Olacak...
Hatay'da Gece Yarısı 3.8 Büyüklüğünde Deprem Hatay'da Gece Yarısı Deprem
Rize'de Cinayet İşledi, 9 Yıl Sonra Çanakkale'de Yakalandı Katil 9 Yıl Sonra Yakalandı
Duş Başlığındaki Kireç Tortusunu Anında Yok Ediyor! Ne Sirke Ne de Karbonat, 20 Kat Daha Etkili Duş Başlığındaki Kireç Tortusunu Anında Yok Ediyor! Ne Sirke Ne de Karbonat, 20 Kat Daha Etkili