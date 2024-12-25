MİT'ten Gara'da Operasyon: Terör Örgütü PKK'nın Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi

MİT'in düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sorumlularından Fırat Serihan ve beraberindeki teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son Güncelleme:
MİT'ten Gara'da Operasyon: Terör Örgütü PKK'nın Sorumlusu Etkisiz Hale Getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), gri kategoride aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Hogir Batman" kod adlı Fırat Serihan'ı, Irak'ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı terör eylemi planlayan Serihan, MİT tarafından takibe alındı.

Terörist Serihan'ın, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığı bilgisine ulaşan MİT, Türk güvenlik güçlerine yönelik terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Gara'da bulunduğu sırada operasyon düzenledi.

Terörist Serihan ve beraberindeki teröristler, etkisiz hale getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler
MİT PKK Operasyon
Son Güncelleme:
Çift Butonlu Sifonlar Meğer Bunun İçin İcat Edilmiş! Çoğu Kişi İlk Defa Öğrenecek Çift Butonlu Sifonlar Meğer Bunun İçin İcat Edilmiş! Çoğu Kişi İlk Defa Öğrenecek
Yaşlı Çift Feci Kazada Hayatını Kaybetti Yaşlı Çift Feci Kazada Hayatını Kaybetti
Show TV'de Değişiklik! Bahar Dizisine Yeni Başrol Geldi Show TV'de Değişiklik! Bahar Dizisine Yeni Başrol Geldi
78 Kişiye Mezar Olmuştu: Hakimbey Apartmanı Davasında Yeni Gelişme Hakimbey Apartmanı Davasında Yeni Gelişme