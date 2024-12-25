Yaşlı Çift Feci Kazada Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, Yılmaz ve Kezban Tektek çifti hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

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Yaşlı Çift Feci Kazada Hayatını Kaybetti

Dün saat 16.00 sıralarında Bolvadin-Çobanlar yolunda trafik kazası meydana geldi. R.T. (49) yönetimindeki 03 KS 437 plakalı otomobille karşı yönden gelen S.E.M. (28) yönetimindeki 03 AFS 115 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler, araçlarda bulunan T.M. (49) ile Yılmaz (72) ve Kezban Tektek (74) çifti yaralandı.

Yaşlı Çift Feci Kazada Hayatını Kaybetti - Resim : 1

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Yılmaz ve Kezban Tektek çifti doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza nedeniyle Bolvadin-Çobanlar yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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