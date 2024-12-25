Ahmet Çakar Beyaz Futbol Ekibine Resti Çekti! Canlı Yayına Bile Çıkmadı

Beyaz Futbol programının yorumcularından Ahmet Çakar’ın son programa katılmaması dikkat çekmiş, herkes Çakar’ın neden canlı yayına katılmadığını merak etmişti. Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından sebebini açıkladı.

“ANNEM ACİL HASTANEYE YATIRILDI”

Annesinin hastaneye kaldırıldığını duyuran Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak “Sevgili Annem Meral Cakar az önce acil hastaneye yatırıldığı için bugün ki programa katılamıyorum, herkesten özür diliyorum” dedi.

Çakar’ın paylaşımının altında sosyal medya kullanıcılarından destek ve ‘Geçmiş olsun’ mesajları yağarken, Çakar dikkat çeken yeni bir paylaşıma daha imza attı.

“ASLA HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Çakar, Beyaz TV’deki arkadaşlarına şöyle sitem etti: Dün gece annem hastaneye yattı. Yaşı 90. Geceyi beraber geçirdik. Durumu iyi değil ağır bir enfeksiyon var ama problem şu. Ne beyaz TV’den ne de Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz futbol ve derin futboldan hiç kimse beni arayıp da geçmiş olsun demedi benim için artık Beyaz TV Beyaz futbol derin futbol sıradandır asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

“HİÇ YAKIŞTI MI BU? YAZIKLAR OLSUN UTANIN”

Sitem dolu mesajlarına devam eden Çakar, son bir paylaşım daha yaptı. “Bundan böyle Beyaz TV Beyaz futbol derin futbol her neyse futbol ben artık sıradanım ne genel müdür ne reklam müdürü ne başkası alayınızdan nefret ediyorum” diyerek isyan bayraklarını çeken Çakar, “Hiç yakıştı mı bu abinizin annesi ölüm döşeğinde sizler ise haberimiz yoktu diyorsunuz bundan sonra benim de hiçbir şeyden haberim olmayacak yazıklar olsun utanın” diyerek tepki gösterdi.

Bundan böyle Beyaz TV Beyaz futbol derin futbol her neyse futbol ben artık sıradanım ne genel müdür ne reklam müdürü ne başkası alayınızdan nefret ediyorum hiç yakıştı mı bu abinizin annesi ölüm döşeğinde sizler ise haberimiz yoktu diyorsunuz bundan sonra benim de hiçbir şeyden… https://t.co/dJ4MB7PZ9i — Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) December 25, 2024

Kaynak: Haber Merkezi