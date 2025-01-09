Marmara Denizi'nde Müsilaj Kabusu Geri Döndü! AKP'li Başkan'dan İBB'ye Çağrı: 'Eğip Bükmeye Gerek Yok...'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj kabusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

tv100'de Osman Kenan Çapoğlu'nun sorularını yanıtlayan Büyükakın, şöyle konuştu:

"Müsilaja sebep olan bir mikroorganizma var. Bunu bilim adamları söylüyor. Ne olduğunu biliyoruz, nasıl olduğunu da biliyoruz. Nasıl oluyor? Bu canlı azor ve fosforla besleniyor. Azot ve fosforu Marmara Denizi'ne veren kaynak sebepler var. Bunlardan bir tanesi evsel atıklar yani kanalizasyon. Siz Marmara Denizi'ni kanalizasyon çukuru olarak kullanırsanız, foseptik çukuru olarak kullanırsanız bu kanalizasyonun içerisindeki azot ve fosfor bu canlının beslenme kaynağı olur. Uygun sıcaklık ortamında da bu canlının popülasyonu çok artar ve bütün denizi kaplar. Burada bilinmeyen hiçbir şey yok. Marmara Denizi'ne günde 4,5 milyon metre küp evsel atık suyu deşarj ediyorsunuz. Bunun yüzde 53'ü ön arıtma ile gidiyor. Ön arıtma nedir? Kaba pisliği tutarsanız geri kalanını denize bırakırsınız. Görüntüde bir pislik olmaz fakat azot ve fosfor o ortama verilir. Yüzde 53'ün yüzde 97'sinin kaynağı İstanbul. Bunu hiç eğmeye bükmeye gerek yok" ifadelerini kullandı

'PARTİ MESELESİ DEĞİL'

Kocaeli'de, Bursa'da arıtmaların tamamı çalışıyor. Bu parti meselesi değil. Bakın Bursa CHP. Bu AK Parti- CHP mevzusu da değil. Bursa Belediyesi işini yapıyor tebrik ediyorum ama İstanbul Belediyesi arıtma tesisi yapması lazım. İşte biz şu kadar içe suyu hattı yaptık şu kadar yağmur suyu hattı yaptık. İyi de kardeşim ne kadar arıtma tesisi yaptın. Arıtma tesisi yapmadın, tam tersi arıtma tesisinin temel atmama törenini yaptın. Sorun burada. Bu Marmara sadece İstanbul'un değil.

'BUGÜN İTİBARIYLA TEDBİR ALINIRSA...'

"Bilim insanlarından oluşan bir heyet bize dedi ki, 'Eğer siz bugün itibarıyla bütün tedbirleri alırsanız. Marmara Denizi'nin tekrar eski oksijen seviyesine dönmesi için 5 yıl yeterli olur.Aslın yöneticiler için bilinmeyen bir şey yok. yapılmayan şeyler var. Tarımsal sulamayı rasyonize edeceğiz, endüstriyel atık suları gerektiği gibi arıtacağız. Evsel atık suları ki en baştaki faktör bu. Arıtma tesisleri kuracağız bu arıtma tesislerinden geçirip denize vereceğiz. Kocaeli’nde 23 tane arıtma tesisi var. Bizim bir damla suyumuz arıtma tesisinden geçmeden denize deşarj gitmiyor. Bizde yüzde 100 arıtma tesisinden geçiyor. Eksiğimiz var mı bizimde eksiğimiz var. Mesela bizim tesislerimizin yüzde 75'i ileri biyolojik arıtma, yüzde 25'i biyolojik arıtma bu ne demek? Yüzde 25'inde fosforu almıyoruz demek. Azotun tamamını alıyoruz. Aslında herkes bizim kadar yapsa Marmara Denizi'nde bu müsilaj görünmeyecek. "

'DENİZ İFLAS NOKTASINA GELDİ, ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR'

"Müsilaj problemi vardı. Bu derece yaygın değildi. Deniz artık iflas noktasına geldi, alarm zilleri çalıyor. Diyor ki, 'ben ölüyorum'. Aslında söylüyor bunu Marmara Denizi. Böyle giderse Marmara Denizi ölür. Şu an oksijen seviyesi 8'ler seviyesinde olması lazım, 6'ya düştü. Mesela İzmir'de yapılan çalışmalarda sudaki amonyak miktarının çok arttığı oksijen seviyesinin sıfıra yaklaştığı söyleniyor. Balıklar yüzeye çıkıyor ya o denizde oksijenin olmamasından dolayı. Oksijen olmadığından dolayı yaygın balık ölümleri gerçekleşiyor. Oksijen tükenince denizdeki zararsız türler yaşayamıyor, kirli ortamlarda yaşayan türlerin Marmara'ya gelmesini sağlıyor. Mesela deniz anaları. Deniz analarının popülasyonu artmaya başlıyor.

'MARMARA ÖLÜYOR, ACİLEN TEDBİR ALINMALI'

Bizim 23 tane arıtma tesisimizin yıllık sadece elektrik maliyeti 700 milyon lira. Bunlar büyük bedeller. Özellikle İstanbul’un üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi diğer kurum ve kuruluşların da o 22 maddelik eylem planını kendi sorumluluk alanlarında gereğini yapması lazım."

BAKAN KURUM DA UYARMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da geçtiğimiz günlerde belediyelere müsilaj uyarısında bulunmuştu. Bakan Kurum, 'Marmara'yı kaybederiz' diyen Kurum, “Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesislerinin bir an önce yapılması elzemdir. Söz verdiğiniz gibi arıtma tesislerinin standartlarını yükseltin. Marmara’ya kıyısı olan tüm belediyelerimizi kendi sorumluluklarına, Marmara’yı kurtarmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: tv100