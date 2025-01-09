INCSOS 25’in Nerede Düzenleneceği Belli Oldu

Sosyal bilimler alanındaki önemli bir etkinlik, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Arap Bilim, Teknoloji ve Deniz Taşımacılığı Akademisi ve Turkish Studies iş birliğiyle Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleşecek. 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 24-26 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Kongrede yer almak isteyen araştırmacılar, 23 Mart’a kadar özet bildiri gönderebilecek.

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INCSOS 25’in Nerede Düzenleneceği Belli Oldu

Sosyal bilimler alanında önemli bir etkinlik olan 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS 25), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Arap Bilim Teknoloji ve Deniz Taşımacılığı Akademisi ve Turkish Studies iş birliğiyle Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenecek. 24-26 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek kongre, TBMM 29. Dönem Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un onursal başkanlığında, Arap Bilim Teknoloji ve Deniz Taşımacılığı Akademisi’nin ev sahipliğinde yapılacak.

INCSOS 25’in Nerede Düzenleneceği Belli Oldu - Resim : 1

Kongrede, sosyal ve beşeri bilimlerin yanı sıra eğitim, hukuk, filoloji, güzel sanatlar, ilahiyat, sağlık ve spor bilimleri gibi çeşitli alanlardan bildiriler sunulacak. Arapça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere üç dilde gerçekleşecek oturumlarla, bilim dünyasının farklı disiplinlerden isimleri bir araya gelecek.

Kongreye katılmak isteyen araştırmacılar, özet bildirilerini en geç 23 Mart 2025 tarihine kadar gönderebilir. Değerlendirme sonucunda kabul edilen bildiriler ise 28 Mart 2025’te açıklanacak. Kongrede sunulan bildiriler, ISBN numaralı bildiri kitaplarında yayımlanacak ve katılımcılar, makalelerini uluslararası dergilerde yayınlama fırsatı bulacak.

Kaynak: İHA

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