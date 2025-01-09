Niğde'de Kahreden Ölüm, 9 Yaşındaki Öğrenci Okul Servisinin Altında Kaldı

Niğde’nin Çamardı ilçesinde, Nazmiye Pınar İlkokulu'nun önünde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Saat 15.00 sıralarında M.A. yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, okuldan çıkan 9 yaşındaki Muhammet Asaf Yılmaz'a çarptı.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrencinin hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastaneye kaldırılırken, şoför M.A. ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA