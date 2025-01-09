Niğde'de Kahreden Ölüm, 9 Yaşındaki Öğrenci Okul Servisinin Altında Kaldı

Niğde’de servis minibüsünün çarptığı 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti. Feci olayın ardından servis şoförü M.A. gözaltına alındı.

Niğde'de Kahreden Ölüm, 9 Yaşındaki Öğrenci Okul Servisinin Altında Kaldı

Niğde’nin Çamardı ilçesinde, Nazmiye Pınar İlkokulu'nun önünde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Saat 15.00 sıralarında M.A. yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, okuldan çıkan 9 yaşındaki Muhammet Asaf Yılmaz'a çarptı.

Niğde'de Kahreden Ölüm, 9 Yaşındaki Öğrenci Okul Servisinin Altında Kaldı - Resim : 1

ŞOFÖR GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrencinin hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastaneye kaldırılırken, şoför M.A. ise gözaltına alındı.

Niğde'de Kahreden Ölüm, 9 Yaşındaki Öğrenci Okul Servisinin Altında Kaldı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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