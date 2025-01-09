Kuşadası'nın Yeni Müzelerine Yoğun İlgi

Kuşadası, Belediye Başkanı Ömer Günel'in döneminde birçok tematik müzeye ev sahipliği yaptı. Başkan Günel döneminde faaliyete geçiren müzeler, 2024 yılında binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Kuşadası'nın simgeleri olan Güvercinada Kalesi’nde iki ay önce ziyarete açılan Türkiye’nin ilk Tematik Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, kısa sürede 12 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.

Başkan Ömer Günel’in kente kazandırdığı ilk müze Yıldırım Caddesi’nde bulunan binanın Kuşadası Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde restore edilmesiyle açılan Mineral ve Fosil Müzesi oldu. Bünyesinde zengin bir doğa tarihi koleksiyonu barındıran müzede, tarih öncesi dönemden kalma mamut dişi fosili, kömürleşmiş denizlalesi fosili, taşlaşmış kalamar fosili gibi örneklerin yanı sıra yakut, elmas, altın, ametist ve kuvars gibi kıymetli ve yarı kıymetli mineraller de sergileniyor. Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından Doğa Tarihi Müzeleri kategorisinde ödüle layık görülen Mineral ve Fosil Müzesi, Türkiye’nin ve dünyanın farklı bölgelerine ve zaman dilimlerine ait fosil ve mineral örnekleriyle ziyaretçileri geçmiş yolculuğuna çıkarıyor. Fosil ve Mineral Müzesi, 2024 yılı boyunca 2 bin 422 kişi tarafından ziyaret edildi.

ALMAN VE FRANSIZ ÜRETİMİ PORSELEN BEBEKLER

Başkan Ömer Günel’in "Müzeler Kenti" projesi kapsamında Tarihi Kervansaray’da kurulan Porselen Bebek Müzesi’nde, koleksiyoncular Meral ve Öğül Orhan tarafından 40 yılda toplanan ve 290 parçadan oluşan Alman ve Fransız üretimi porselen bebekler sergileniyor. Daha çok 1800 ile 1900 yılları arasında üretilen ve farklı boyutlarda olan porselen bebekler, özellikle renkli cam gözleri, saçları ve o dönemin modasına uygun kıyafetleriyle ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Porselen Bebek Müzesi, açıldığı günden bu yana binlerce kişiyi ağırladı.

DÜNYANIN EN KÜÇÜK SATRANÇ TAKIMI

Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. Merkezde, dünyanın sayılı mikro minyatür sanatçılarından olan Necati Korkmaz’ın mikroskop ve büyüteçler aracılığıyla görülebilen milimetrik boyutlardaki minyatürleri yer alıyor. Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı'nda, dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim'i, toplu iğne başına yapılmış dünyanın en küçük satranç takımı, saç telinin üzerine yapılmış yürüyen cambaz, dünyanın en küçük hat katalogu ve dünyanın en küçük çini vazoları gibi 42 eser bulunuyor. 2024 yılında bin 844 kişi tarafından ziyaret edilen Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, belirli aralıklarla öğrenci gruplarını da ağırlıyor.

TÜRKİYE'DE İLK VE TEK

Deniz Ticaret Tarihi Müzesi ise kapılarını açtığı 2024 yılının ekim ayı sonundan itibaren binlerce kişiyi ağırladı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Güvercinada Kalesi’ndeki iç kalede bulunan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, iki ayda 12 bin 420 kişi tarafından ziyaret edildi. Denizcilikle ilgili çeşitli objeler, deniz ticaretinin tarihsel gelişiminde kullanılan ticari eşyalar, balıkçılık aletleri ile sikke, mühür ve biletlerin sergilendiği müze, Türkiye’nin ilk ve tek tematik deniz ticaret tarihi müzesi olma özelliğini taşıyor.

ARKEOLOJİ MÜZESİ İÇİN PROTOKOL İMZALANDI

Kent merkezindeki 4 asırlık Kervansaray ise Porselen Bebek Müzesi’nin yanı sıra Sikke ve Arkeoloji Müzesi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sikke ve Arkeoloji Müzesi için Başkan Ömer Günel ile koleksiyoncu Zeki Karaoğlu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile Zeki Karaoğlu’nun kişisel koleksiyonunda yer alan çeşitli arkeolojik eserler ve sikkelerden oluşan zengin bir tarihi eser topluluğu, kuruluş çalışmaları süren müzede sergilenecek.

Kaynak: ANKA