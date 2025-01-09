Genç Çift Ölümle Burun Buruna Geldi, Otomobil Tırın Altına Girdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otomobil, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. Feci kazada otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı. Durumları ağır olan çift, tedavi altına alındı.

Genç Çift Ölümle Burun Buruna Geldi, Otomobil Tırın Altına Girdi

Hatay’da İskenderun-Adana otoyolu Denizciler mevkisinde bir otomobil, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin yarısının TIR'ın dorsesinin altına girmesi sonucu oluşan kazada sürücü ve yanındaki eşi yaralandı.

Genç Çift Ölümle Burun Buruna Geldi, Otomobil Tırın Altına Girdi - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ve yanındaki eşi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Durumları ağır olan çift, tedavi için hastaneye sevk edildi.

Genç Çift Ölümle Burun Buruna Geldi, Otomobil Tırın Altına Girdi - Resim : 2

Kaynak: DHA

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