Muğla'da Yaralı Şahinin İmdadına Koştular
Muğla Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne Menteşe'nin Doğan Mahallesi'nden yapılan bir ihbar sonrası harekete geçen Muğla Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü Muğla Şefliğine bağlı ekipler, yaralı halde buldukları şahini kurtararak tedavi altına aldı.
Duyarlı bir vatandaşın durumu Muğla Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, ekipler bölgeye hızla ulaşarak yaralı şahini teslim aldı.
YAŞAM ALANINA GERİ BIRAKILACAK
İlk müdahalenin ardından, şahin tedavisi için veteriner kliniğine sevk edildi. Veteriner kliniğinde gerekli tedaviler uygulandıktan sonra, şahinin sağlığına kavuşmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.
Ekipler, doğal yaşamı koruma konusunda vatandaşların duyarlılığına dikkat çekerek, benzer durumlarda ihbarların devam etmesinin önemini vurguladı.
Kaynak: İHA